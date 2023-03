Grazie ai controlli della Polizia locale, per garantire il benessere degli animali domestici e contrastare lo sfruttamento dei cuccioli in particolare durante la questua, oggi una pattuglia di agenti in servizio all’interno del centro storico ha messo in sicurezza un cane di pochi mesi. La persona che aveva con sé il cucciolo non è stata in grado di mostrare alcun documento e, messa di fronte alle diverse violazioni al regolamento comunale, ha consegnato la bestiolina alla pattuglia.

L’uomo, un quarantenne senza fissa dimora, da qualche giorno era stato notato da molti cittadini mentre chiedeva la questua accompagnato da un cane di piccola taglia, evidentemente cucciolo. Diverse le segnalazioni arrivate alla centrale operativa di via Brigata Reggio di persone preoccupate per lo stato di salute della bestiola di pochi mesi esposta alle intemperie.

Il controllo degli agenti ha permesso di rilevare la mancanza della documentazione sanitaria obbligatoria. Il cane, infatti, è risultato privo di libretto sanitario, delle vaccinazioni obbligatorie e del regolamentare microchip che consente l’iscrizione all’anagrafe canina. L’uomo messo di fronte alle contestazioni degli agenti, non sapendo spiegare la provenienza dell’animale, lo ha consegnato alla pattuglia. Il piccolo ora, messo al sicuro dal servizio di recupero animali, sarà affidato alle cure del canile per effettuare la necessaria profilassi sanitaria e per trovare un futuro migliore.