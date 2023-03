Spettacolare incidente stradale questa mattina in intorno alle 11:30 in via Fermi a Fogliano, in prossimità della rotonda di Due Maestà. Un autoarticolato con cisterna per il trasporto del latte si è ribaltamento a causa della fuoriuscita dalla sede stradale. Fortunatamente l’autista è rimasto illeso. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia.