Mercoledì 22 marzo, alle 20:15 presso il Crogiolo Marazzi di Sassuolo, nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in occasione della Festa della Donna, con il patrocinio del Comune di Sassuolo: “Tutte figlie di Eva” evento culturale ed artistico dedicato alle donne e alla loro identità a cura dell’Associazione Non è Colpa Mia.

Introducono e moderano l’Avv. Angela Ninzoli e l’Avv. Simona Fiandri.

Ne discuteranno: Annalisa Vandelli, scrittrice, giornalista e fotoreporter; Federico Pozza, Avvocato giuslavorista del Foro di Reggio Emilia; Alessandra Pederzoli, commercialista, docente a contratto presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia Unimore; Laura Scianna, corresponsabile centro Caritas di Spezzano di Fiorano; Nara Varini, ex dirigente, Maestro del Lavoro; Alessandro Terzi, Direttore Sviluppo dell’Area Calcio Femminile dell’U.S. Sassuolo Calcio; Betty Vignotto, Presidente del Sassuolo Calcio Femminile e

Brand Ambassador dell’U.S. Sassuolo Calcio Femminile. Con la partecipazione di una calciatrice del Sassuolo Calcio.

Illustrazioni di Martina Mammi. Performance Artistica diretta da Roberta Barra. Interpreti Roberta Barra, Stefania Panini, Giulia Allegretti, Barbara Banella e Giovanna Benatti.

******

Dopo una prima edizione svoltasi nell’anno 2020, si vuole riproporre lo stesso format per cui l’evento sarà dedicato alla figura della donna, alla sua forza, al coraggio e soprattutto alla sua identità in quanto donna. Le ospiti del convegno racconteranno attraverso le loro esperienze, il loro vissuto, le battaglie vinte, le rinunce fatte, i loro talenti e come, nel tempo, si sono quando mutate ed hanno affrontato ciò che la vita ha offerto loro. Ad affiancare il racconto delle esperienze, si parlerà anche di diritto ed in particolare della posizione della donna nel mondo del lavoro attraverso l’intervento di un legale, specializzato nel settore del diritto del lavoro. Il seminario ha lo scopo di dare una conoscenza il più esaustiva possibile del ruolo della donna nei nostri giorni.

Durante l’evento saranno venduti gadget prodotti dall’associazione e realizzati con le grafiche della calligrafa Martina Mammi, il cui ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Distrettuale Tina. Per l’evento il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha deliberato l’accreditamento di n. 2 crediti in diritto del lavoro.

Per partecipare all’evento iscriversi alla mail: nonecolpamia.aps@gmail.com.