“Non c’è Lui senza Lei”: mercoledì 15 marzo alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello va in scena lo spettacolo teatrale della Compagnia 8mani Teatro, con Patrizia Vescogni, Federica Cavalli, Marianna Cornia, Alessandra Fogliani (alle musiche), Gino Andreoli e Ivan Cattini, proposto nell’ambito delle iniziative della Giornata Internazionale della Donna.

Maschile e femminile, il giusto equilibrio fra uomini e donne, il rispetto dell’altro, differenze e uguaglianze, spunti di riflessione che diventano storie con il sorriso sulle labbra in uno spettacolo divertente e coinvolgente per tutti: uno spettacolo sulla parità di genere che porta in scena i più diffusi pregiudizi e stereotipi maschili e femminili.

Ingresso gratuito, accesso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Le porte del teatro aprono 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.