Mancano ancora pochi giorni per potersi iscrivere all’edizione 2023 dei Premi di Studio, il concorso istituito dalla Fondazione CR Carpi per premiare il merito di chi si è distinto nel proprio percorso formativo. Le iscrizioni, che sono on line sul sito www.fondazionecrcarpi, si chiuderanno infatti martedì 21 marzo alle ore 12.30.

L’ammontare complessivo del concorso raggiunge i 140.000 euro e nel dettaglio si tratta di 80 premi da 400 Euro per gli studenti degli istituti secondari superiori e per chi ha acquisito un attestato di qualifica al terzo anno negli istituti di formazione professionale; 30 premi da 800 Euro per i diplomati degli istituti secondari superiori e di formazione professionale (al quinto anno); 30 premi da 1.000 euro per i laureati di primo livello; 30 premi da 1.000 euro per i laureati di secondo livello e infine 12 i premi da 2.000 euro per i laureati a ciclo unico.

Per l’assegnazione dei riconoscimenti, il concorso tiene conto delle pagelle e dei diplomi conseguiti al termine dell’anno scolastico 2021-2022, mentre per le lauree fa riferimento all’anno solare 2022.

I requisiti per partecipare al bando sono la residenza dei candidati nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera e il merito scolastico: una media non inferiore al 9 per gli studenti, o al 90/100 per gli istituti professionali, un voto non inferiore a 100/100 per i diplomati e il 110/110 e lode per le lauree conseguite in corso. Informazioni, bando completo e iscrizioni su www.fondazionecrcarpi.it