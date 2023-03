Nei giorni scorsi personale della Polizia Stradale del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia-Romagna denunciava un camionista che, incurante delle norme più elementari del codice della strada, circolava ad altissima velocità sull’autostrada A13 Padova – Bologna in direzione del capoluogo emiliano.

Il fatto è accaduto verso le ore 14:00, quando una pattuglia della Polstrada di Altedo intercettava lungo la carreggiata sud tra Ferrara Sud ed Altedo un autoarticolato che stava procedendo ad elevata velocità sulla corsia di sorpasso, superando una lunga fila di mezzi pesanti, incurante del divieto di sorpasso che vige per i mezzi superiori alle 12 tonnellate di peso.

Vista la situazione gli Agenti intimavano l’alt al conducente facendolo uscire al casello di Altedo per contestare le infrazioni previste dal codice della strada. Nell’ambito del controllo notavano che l’autista, nonostante l’orario pomeridiano, risultava visibilmente sotto l’effetto di bevande alcoliche.

L’autista, un cittadino straniero di circa quarant’anni, veniva sottoposto immediatamente agli accertamenti con l’etilometro il cui esito confermava la presenza di 1,65 g/l di alcool nel sangue alla prima prova e di 1,48 alla seconda.

Il conducente veniva pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza, nonché sanzionato per un totale di circa 328 euro per il sorpasso nel tratto vietato con il conseguente ritiro della patente di guida per 12 mesi.