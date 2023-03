È stata individuata la dottoressa Giuseppina Paba per ricoprire il ruolo di facente funzione alla Direzione della struttura complessa di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carpi, dopo il trasferimento in altra azienda della dottoressa Chiara Pesci.

Professionista dotata di grande competenza e di consolidata esperienza, Paba, originaria di Sassari, dove ha compiuto tutto il percorso di studi, lavora nel PS del Ramazzini da quasi 20 anni: dopo un’esperienza di cinque anni in un Pronto Soccorso del Piemonte, nel 2004 ha preso servizio a Carpi in qualità di medico di PS. Specializzata in Malattie Infettive, ha dedicato l’intera carriera professionale all’emergenza-urgenza.

Una designazione che segue la logica, da sempre perseguita, dell’integrazione e del supporto reciproco tra i nodi della rete provinciale coordinata dal Dipartimento interaziendale di emergenza-urgenza.

Nell’augurare buon lavoro alla dottoressa Giuseppina Paba, la Direzione dell’Azienda USL di Modena esprime un sincero ringraziamento alla dottoressa Chiara Pesci, per la professionalità, la dedizione e l’impegno profusi nei suoi cinque anni di servizio presso il Pronto Soccorso di Carpi, e in particolare nelle fasi difficili dell’emergenza pandemica. Anche a lei va l’augurio di buon lavoro per il proseguimento della propria carriera professionale.