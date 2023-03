“Ringraziamo Cotabo e il taxista intervenuto ieri pomeriggio in via Matteotti per rianimare, con il defibrillatore a bordo del taxi, una persona in arresto cardiaco. Un intervento che con tutta probabilità ha salvato una vita, presto riceveremo il taxista in Comune per ringraziarlo personalmente”.

Così l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli in merito all’episodio avvenuto in zona Bolognina ieri pomeriggio.

“Un intervento che non è frutto del caso – prosegue Orioli – ma di un progetto che viene da lontano: “DAE in Taxi” attivato nel 2014 da Cotabo in collaborazione con 118 e Comune di Bologna, e che vede ad oggi una ventina di defibrillatori sui taxi.”