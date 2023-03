Proseguono le iniziative dedicate alla Giornata della legalità a Bologna e sul territorio metropolitano. La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è promossa dal 1996 da Libera contro le mafie e Avviso pubblico e dal 2017 è riconosciuta come giornata nazionale.

Come ormai di consueto, la sera del 21 marzo le luci di Palazzo Re Enzo si accenderanno con i colori di Libera.

Domani, martedì 21 marzo, il sindaco di Bologna e Città metropolitana Matteo Lepore parteciperà in rappresentanza di Bologna alla manifestazione nazionale “È possibile. Pace, Giustizia, Verità, Diritti, Accoglienza, Libertà” organizzata da Avviso pubblico e Libera a Milano. Sarà presente anche il Civico gonfalone.

Sempre domani, martedì 21 marzo, Ribò proporrà la pasta di Libera Terra nella ricetta delle “Penne al pesto siciliano” in tutte le mense scolastiche comunali. Libera Terra è un insieme di cooperative sociali agricole impegnate a valorizzare i terreni confiscati alle mafie, in grado di dare opportunità di lavoro regolari e dignitose e di realizzare prodotti biologici a ridotto impatto ambientale.

Per accompagnare questa giornata, sono stati organizzati anche due incontri-testimonianza online per le scuole primarie, il 16 e il 28 marzo. Nel primo incontro Salvatore Gibiino, presidente del Consorzio Libera Terra Mediterraneo e della Cooperativa Pio La Torre e l’assessore alla Scuola e all’Agricoltura, Daniele Ara, hanno invitato ragazzi e ragazze ad approfondire in classe il tema della legalità, offrendo molti spunti di riflessione.

https://www.riboscuola.it/news/ITA/tornano-gli-appuntamenti-con-libera-terra_C4.aspx

Le iniziative si chiuderanno con il Consiglio comunale convocato per venerdì 24 marzo alle 11, in seduta solenne dedicata alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dopo i saluti e l’introduzione della presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, interverranno Margherita Asta, referente per l’area Memoria di Libera Emilia-Romagna e la procuratrice Lucia Musti. Le conclusioni sono affidate al sindaco di Bologna Matteo Lepore.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Tutte le iniziative nei Comuni della Città metropolitana: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/21_marzo_giornata_della_legalita