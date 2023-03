Uno scambio fugace avvenuto in pieno giorno nella piazza principale del paese e notato dai carabinieri, è stato l’elemento che ha indotto i militari della stazione di Quattro Castella a sottoporre a controlli, nel tardo pomeriggio di ieri, un 59enne reggiano. Gli esiti degli accertamenti hanno confermato i sospetti: nella tasca della giacca l’uomo deteneva 4 dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio, mentre nella tasca dei pantaloni possedeva la somma in contanti per 230 euro.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, culminati con la perquisizione domiciliare dell’abitazione dell’uomo, hanno portato a rinvenire all’interno della cassaforte un involucro con una ventina di grammi di cocaina e due bilancini di precisione, oltre a materiale per il confezionamento.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno tratto in arresto un 59enne reggiano abitante a Bibbiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Gaetano Calogero Paci.

L’attività ha portato al sequestro di oltre 20 grammi di cocaina, danaro contante per oltre 200 euro e 12.000 pesos colombiani e 12 dollari americani e bolivar venezuelani, materiale per il confezionamento nonché due bilancini di precisione. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.