Sabato 25 e domenica 26 marzo il palazzetto dello sport di Castelnovo Sotto ospiterà la final four del campionato italiano Fssi di Calcio a 5. L’evento è organizzato dall’Asd Gruppo sportivo Silenziosi Reggio Emilia con il patrocinio del Comune e il sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Sabato si giocheranno le semifinali che vedranno affrontarsi, alle ore 14, Real e non solo contro Sordapicena e, alle 16, Gs Ens Catania contro Gss Torino. Domenica spazio alle finali con quella per il 3° posto alle ore 10 e quella per il 1° posto alle ore 12.