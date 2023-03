Il sindaco Luigi Zironi e gli assessori della giunta comunale incontrano i cittadini per confrontarsi sui temi più significativi per la vita del capoluogo e delle località, per presentare ai residenti i progetti dell’amministrazione comunale, illustrare i principali interventi previsti sul territorio e raccogliere proposte e osservazioni. Giovedì 23 marzo alle 20.30 è la volta di Maranello Centro: l’incontro per i residenti del capoluogo è previsto allo Spazio Culturale Madonna del Corso in Via Claudia 277.