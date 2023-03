È morta la scorsa notte Lucy Salani, attivista nota come l’unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. Nata a Fossano, nel 1924, era cresciuta a Bologna. Antifascista, dopo aver disertato sia l’esercito fascista italiano che quello nazista, era stata deportata a Dachau nel 1944.

“Una vita, o come diceva lei, tante vite, vissute tutte sino in fondo. All’età di 98 anni ci ha lasciati Lucy Salani. Esprimiamo ai suoi cari il profondo cordoglio nostro e dell’Amministrazione comunale. Era la donna transessuale più anziana d’Italia, una delle poche sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita e per noi un’autentica testimone di libertà e resistenza”.

Così il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Marion Clancy ricordano Lucy Salani.

A Lucy Salani “la città di Bologna, dove lei ha scelto di vivere” ha conferito lo scorso anno la Turrita di bronzo: un omaggio a una “testimone di libertà e resistenza”, e “per Bologna un proposito e un auspicio ad essere sempre come la sua cittadina Lucy: città libera, resistente ai soprusi e alle ingiustizie, e custode di memorie, accogliente e plurale”, come si legge nelle motivazioni.