Diciassette atlete di Armonia Art Academy, la scuola di danza aerea sassolese, hanno preso parte al Campionato della Regione Veneto CSEN di sport aerei, che si è svolto domenica 26 marzo e che ha coinvolto in totale 110 partecipanti.

Straordinario il palmares conquistato dalla scuola fondata da Annalisa Ghiddi, con ben 16 atlete che sono salite sul podio.

A convincere i giudici di gara, è stata la preparazione atletica delle ragazze e le efficaci coreografie ideate dalle insegnanti Silvia Fontana, Giorgia Cavazzoni e Alice Ghiddi.

Medaglia d’oro per l’atleta più piccola, Anna Marzullo (amaca, under 10); posto più alto del podio anche per Sofia Arena (tessuti, under 14), Greta Bassi ed Emma Marzani (cerchio, under 17), Rebecca Rivoli (cerchio, under 18), Emilia Cappelli (tessuti, under 18), Marika Donadelli (tessuti, under 30), Giada Cricca (attrezzi misti, under 30), Giulia Giugni e Ludovica Calendi (attrezzi misti, senior) e Lidia Geti (cerchio, under 40). Seconda classificata: Maddalena Fioroni (attrezzi misti, under 14); terze classificate: le sorelle Emma e Sofia Grubizza (cerchio, under 17), Alice Brunetti (attrezzi misti, under 14) e Giorgia Graziano (tessuti, under 18).

Per queste atlete ora si aprono le porte dei campionati nazionali che si terranno ad Ancona alla fine di maggio. Si alleneranno dunque per circa due mesi nelle palestre sassolesi, pronte per distinguersi in un contesto nazionale di prestigio.