Un volo charter che permetterà, il 19 aprile 2023, di raggiungere Hannover e tornare a Bologna in giornata, ovviando alle difficoltà logistiche che i voli di linea comporterebbero a causa degli scali obbligati. È quanto l’Associazione ha organizzato per consentire alle aziende associate e a tutte le imprese del territorio di visitare agevolmente Hannover Messe, la più grande fiera del mondo per le tecnologie industriali, automazione, subfornitura, robotica ed efficienza energetica.

Confindustria Emilia aiuta le aziende del territorio offrendo un servizio completo che va dal check-in dedicato all’Aeroporto di Bologna fino al trasferimento verso la fiera, con incluso il biglietto d’ingresso.

Hannover Messe è l’unico evento in cui le migliori aziende dell’ingegneria meccanica ed elettrica si uniscono a quelle dei settori digitale ed energetico con un obiettivo: presentare soluzioni high-tech e innovative per superare le sfide industriali globali.

Nel 2022 ha accolto 75 mila visitatori, 2.5 mila esibizioni, 150 startup e 1.6 mila trade show premiers e l’edizione del 2023 – che si terrà dal 17 al 21 aprile 2023 – non sarà da meno. Con oltre 4.000 espositori, infatti, verranno rappresentati molteplici settori industriali: dalle trasmissioni di potenza all’automazione industriale, dall’oleodinamica all’efficientamento energetico, dalla ricerca e sviluppo all’industrial IT.

Tra i tanti temi trattati – come, ad esempio, IA e Apprendimento Automatico, Gestione dell’energia, Industria 4.0 – non mancherà un focus su Industrial Transformation: con un chiaro riferimento a come le aziende dell’ingegneria meccanica, dell’industria elettrica e digitale, nonché quelle del settore energetico, stanno guidando il cambiamento riducendo in modo tangibile le emissioni di CO² su larga scala. Dai processi di produzione digitalizzati agli impianti di produzione alimentati a idrogeno, fino al software per la riduzione delle emissioni di carbonio, lo scopo dell’evento è quello di fornire un quadro completo delle possibilità tecnologiche per l’industria di oggi e di domani.

Raggiungere Hannover dall’Emilia-Romagna è molto scomodo a causa dell’assenza di voli diretti da Bologna. Viaggiare con un volo di linea richiederebbe almeno uno scalo, con conseguente necessità di dover sostare ad Hannover almeno due giorni per poter visitare adeguatamente la fiera.

In questo senso, l’iniziativa dell’Associazione consente di massimizzare il tempo di visita alla fiera senza dover investire in costosi pernottamenti. Il team di Confindustria Emilia Area Centro organizza il viaggio a/r in charter presso la fiera di Hannover Messe dal 2017, avendo coinvolto fino a oggi titolari di impresa, responsabili acquisti, direttori generali, marketing manager, addetti alle vendite e responsabili di produzione, tutti alla ricerca di ispirazione e di novità.

Il charter di Confindustria Emilia partirà da Bologna alle 7:00 del mattino del 19 aprile 2023, per rientrare alle 21:00 nella stessa giornata, ed è disponibile per tutte le imprese, con una piccola differenza di tariffa. Nel dettaglio, la proposta comprende infatti, ad un costo di 695 euro per le aziende associate e di 795 per quelle non associate, volo a/r, assicurazione, trasporto aeroporto-fiera-aeroporto, assistenza dedicata durante il viaggio, biglietto di ingresso in fiera; è possibile prenotare anche solo una tratta (andata o ritorno) alla tariffa di 500 euro.

I posti verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Internazionalizzazione dell’Associazione: international@confindustriaemilia.it – 051 6317260