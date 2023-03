Dopo i primi tre incontri sperimentali nelle case di quartiere di Navile, “Attenzione alle truffe” diventa un appuntamento fisso per informare e sensibilizzare in particolare la popolazione anziana della città, più esposta a questo fenomeno.

I nuovi incontri, promossi dal Comune di Bologna, saranno nei quartieri Savena e Borgo Panigale-Reno con questo calendario

Borgo Panigale-Reno:

giovedì 30 marzo alle 15.30 presso la Casa di Quartiere Rosa Marchi;

giovedì 6 aprile alle 15 presso la Casa di Quartiere Il Parco

Savena:

venerdì 31 marzo alle 15 presso la Casa di Quartiere La Dacia

giovedì 6 aprile alle 10 presso la Casa di Quartiere Villa Mazzacorati

Agli incontri parteciperanno le rispettive presidenti di Quartiere Marzia Benassi e Elena Gaggioli, la Capo di Gabinetto Matilde Madrid, un referente del nucleo sicurezza della Polizia Locale e rappresentanti dell’arma dei Carabinieri: al Savena Andrea Palumbo, Maresciallo Maggiore di Bologna San Ruffillo e a Borgo Panigale-Reno il Comandante Sandro Nocita.

“La prossimità continua ad essere la modalità con cui questa Amministrazione si rapporta alla città – è il commento di Matilde Madrid-. Con questi appuntamenti, che nei prossimi mesi toccheranno anche gli altri tre quartieri, vogliamo incontrare direttamente i cittadini e in particolare le persone più anziane della nostra città per dare consigli anche semplici che però possono essere decisivi in certe situazioni”.