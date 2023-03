La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un trentasettenne, sorpreso mentre trasportava in auto cocaina ed eroina destinata alle piazze di spaccio della zona.

E’ successo venerdì sera, quando una pattuglia della Sottosezione di Bologna Sud impegnata in servizio di vigilanza autostradale ha fermato una macchina Volkswagen Golf all’altezza dell’uscita 7 della Tangenziale di Bologna, alla cui guida c’era un uomo di trentasette anni.

Fin dai primi momenti del controllo, l’uomo ha mostrato un atteggiamento agitato e nervoso tale da insospettire i poliziotti, che hanno subito avviato un controllo più accurato.

Durante la perquisizione dell’uomo, i poliziotti gli hanno trovato nelle tasche della giacca un grosso involucro in cellophane trasparente. A quel punto lui, sentendosi con le spalle al muro, ha tentato di darsi alla fuga a piedi per sfuggire al controllo, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti che, grazie all’intervento di un’altra pattuglia sopraggiunta sul posto, hanno continuato la perquisizione: addosso aveva altri involucri, per un totale di 9 palline in plastica di colore bianco e 12 palline in plastica di colore blu.

Completata la perquisizione personale, i poliziotti hanno rivoltato come un calzino anche il veicolo: tra la portiera del guidatore e il sedile veniva trovato un altro involucro di plastica trasparente.

A seguito delle analisi di laboratorio, è stata confermata la natura stupefacente della sostanza sequestrata: in particolare, 6,27 grammi di eroina nelle 12 palline in plastica di colore blu e 85,44 grammi di cocaina negli altri involucri.

A questo punto, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e accompagnato presso la casa circondariale Dozza di Bologna, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.