Nell’ambito del DUSEgiovani e del cartellone che celebra i primi 10 anni di Senzaspine, debutta il primo aprile (ore 20.30) e il 2 aprile (ore 16.00) al Teatro Duse di Bologna ‘La Bohème’ di Giacomo Puccini, nel nuovo allestimento dell’Orchestra Senzaspine, per la regia di Gianmaria Aliverta e la direzione del M° Tommaso Ussardi.

Ambientata nella Parigi del XIX secolo, al centro de ‘La Bohème’ c’è la struggente storia d’amore tra il poeta Rodolfo e la celebre Mimì. In questa nuova produzione, con i costumi di Matteo Corsi e le scene di Francesca Donato, Aliverta esplora il lato più drammatico dell’opera, mettendo in risalto la forza emotiva della storia di Puccini.

Biglietti: Platea e Palchi Prima Galleria: Intero € 30 con riduzioni* | Under 35 € 20 | Under 12 € 10 – Seconda galleria: Intero € 15 con riduzioni* | Under 35 € 10 | Under 12 € 5

*Sconti tessere Soci Arci, Coop, Carta insieme Conad 10%

Biglietteria: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket – Biglietteria Mercato Sonato – info@senzaspine.com