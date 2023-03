Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 “Bologna Centro” oppure 8 “Fiera”;

-sarà chiuso lo svincolo 8bis “Viale Europa”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 “Fiera” oppure 9 “San Donato”.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 marzo, chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa in direzione di Bologna.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, in direzione di Bologna.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: Via Orsoleto, Via Solarolo, Via Tolemaide, SS16 adriatica, SS72 Superstrada per San Marino, per rientrare sulla A14 alla stazione di Rimini sud.