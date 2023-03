Cambio di segretario per quanto riguarda la sede e la zona Lapam Confartigianato di Sassuolo. Dopo oltre 40 anni di attività, Sauro Simonini, prossimo alla pensione, lascia l’incarico a Fabio Ferrarini, che dopo aver effettuato un periodo di affiancamento, diventerà il nuovo segretario della sede e della zona di Sassuolo.

«Ci tengo particolarmente a ringraziare Sauro per quanto ha fatto per me in questo periodo di affiancamento, ma più in generale per tutti questi anni di lavoro. È sempre stato un punto di riferimento per noi colleghi e per le imprese del territorio – ha dichiarato il nuovo segretario di sede e di zona per Sassuolo Fabio Ferrarini –. Cercherò di proseguire lungo la strada tracciata in oltre 40 anni di operato da Sauro, consapevole di dover affrontare sfide importanti nel prossimo futuro in un territorio, come quello di Sassuolo, che sta mutando rapidamente e che ha voglia di tornare a crescere dopo anni complicati».

«Sono contento che Fabio Ferrarini sia stato scelto per ricoprire questo ruolo – ha concluso Sauro Simonini –, credo sia la persona adeguata per proseguire nel percorso di ascolto e servizio alle imprese del territorio. Credo che il dialogo sia fondamentale per una proficua crescita sia di Lapam che delle imprese associate e sono convinto che Fabio riuscirà a interpretare al meglio il suo incarico».