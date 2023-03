L’ecosistema dell’innovazione è stato al centro del Roadshow UniCredit Start Lab realizzato a Palazzo Magnani, sede della banca a Bologna. Un incontro per riflettere sull’importanza di fare sistema per sostenere la crescita delle startup in un contesto – quello dell’area Centro Nord che ricomprende Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche – particolarmente vivace sul fronte delle giovani aziende, con oltre 2.700 imprese attive, tra Pmi e Start Up, nel dettaglio dell’area troviamo 1249 in Emilia Romagna, 787 in Toscana, 427 nelle Marche e 267 in Umbria.

La tappa bolognese si inserisce nel calendario di appuntamenti organizzato da UniCredit in tutta Italia per presentare a startupper e aziende del territorio con progetti innovativi a matrice tecnologica la call 2023 di UniCredit Start Lab, piattaforma di business e innovazione del Gruppo bancario. Un’iniziativa che ha portato nelle precedenti 9 edizioni all’analisi di circa 7000 progetti imprenditoriali di nuova generazione e all’accompagnamento di oltre 500 start up – di cui 45 nate in Emilia Romagna, 26 in Toscana, 10 in Umbria e 8 nelle Marche -, verso percorsi di crescita, aumentandone le opportunità di business, lo sviluppo manageriale e la visibilità sul mercato.

La call 2023 è aperta fino al prossimo 18 aprile ed è possibile iscriversi dal link https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati nel corso dell’incontro organizzato a Palazzo Magnani, aperto dai saluti di Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit; e proseguito con gli interventi di Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs UniCredit, che ha illustrato le caratteristiche del bando 2023; e di Giacomo Marino, Responsabile Group M&A and Corporate Development di UniCredit, che ha indicato le iniziative del Gruppo in corso.

Subito dopo, un confronto sul valore aggiunto delle start up nella tavola rotonda, moderata da Antonella Grassigli, Founder Doorway, che ha visto partecipare Riccardo Piaggi, Group HR, Organisation & IT Director Granarolo; il Regional Manager Andrea Burchi; Andrea Giovannelli, Direttore Generale Nano-Tech (la start up di Ascoli Piceno tra i vincitori della call StartLab 2022); Fabio Pirovano, Partner United Ventures; e Antonio Danieli, Vice Presidente e Direttore Generale Fondazione Golinelli.

“L’ecosistema dell’innovazione – commenta Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – sta vivendo un momento di forte espansione, con oltre 2 miliardi di euro di investimenti raccolti nel 2022 in Italia da start up e pmi innovative. L’area Centro Nord è tra le più attive, con oltre 2700 di queste realtà imprenditoriali, di cui circa 650 nostre clienti. Come Gruppo abbiamo maturato negli anni un’esperienza di altissimo livello nel supporto alla nuova imprenditoria, con programmi specifici come UniCredit Start Lab. Un impegno pioneristico che ci consente di operare in modo mirato per offrire loro concrete opportunità di consolidamento e di crescita”.

L’edizione 2023 di UniCredit Start Lab si presenta con alcune novità, come la creazione di un club di Corporate Partner, grazie al quale aziende italiane leader selezioneranno startup a loro scelta fra le 50 identificate ogni anno da Start Lab per accompagnare i loro progetti di crescita. Sono state inoltre rafforzate le iniziative a supporto delle startup con advisory specializzata per le realtà che lavorano per generare impatto positivo, ambientale, sociale e di governance.

Cinque i settori di riferimento della call StartLab 2023: Clean Tech; Innovative Made in Italy; Digital; Life Science e Impact Innovation.

Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede: la partecipazione ad attività sistematiche di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit; training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici; un programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione; l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita. La prima classificata di ogni categoria si aggiudicherà un riconoscimento di 10.000 euro.