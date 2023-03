I Carabinieri della Stazione di Galliera hanno arrestato un 25enne italiano che ha violato il provvedimento del Giudice di divieto di avvicinamento ai genitori.

E’ successo mercoledì mattina, 29 marzo scorso, quando i Carabinieri, dovendo notificare alcuni atti all’interessato, non avendolo trovato presso il domicilio che aveva indicato, sono andati a cercarlo e lo hanno rintracciato poco dopo presso l’abitazione dei genitori, da dove era stato allontanato per una misura irrogatagli nel corso di un’indagine del 2021 per maltrattamenti contro i familiari. Lo stesso era stato denunciato dai genitori ai Carabinieri perché autore di comportamenti violenti e vessatori del figlio. Accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto, il 25enne è stato poi rimesso in libertà in assenza di esigenze cautelari.