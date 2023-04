Fatto esplodere nella notte il bancomat di EmilBanca in via Adua a Reggio Emilia

Questa notte intorno alle 2 agenti della Polizia di Stato sono intervenuti su segnalazione di probabile furto in atto presso una pizzeria in via Adua. Poco dopo, il richiedente avvertiva la Sala Operativa di aver sentito un forte boato, simile a un’esplosione.

Le Volanti, giunte immediatamente sul posto hanno appurato che il bancomat esterno della “Emil Banca”, ubicata al civico 97/D, era stato fatto esplodere, con i residui dello stesso giunti fino a centro strada.

Non si conosce al momento l’importo esatto del furto, sono in corso indagini della Polizia di Stato.