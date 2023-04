I rossoblu subiscono una sconfitta casalinga contro la Roller Bassano per 6-4. Due le reti di Ehimi ed una di Busani e Rocha. In classifica Scandiano rimane quinto a 19 punti ed il prossimo appuntamento, dopo la pausa pasquale, sarà domenica 16 aprile sulla pista della seconda Breganze.

Cupisti sceglie Matteo Vecchi tra i pali, Rocha e Busani in difesa ed in attacco Ehimi è affiancato dall’Under 19 Stefani. Primo affondo serio dello Scandiano dopo pochi minuti: assist profondo di Busani che trova libero Peter Ehimi che insacca per l’1-0. La Roller Bassano non si perde d’animo e con una difesa molto stretta ha delle buone ripartenze e colpisce con Pelva (1-1). Ehimi aggancia col bastone un difensore vicentino e gli viene comminato il cartellino blu. Dal tiro diretto Zen realizza il sorpasso 1-2, battendo Vecchi. La reazione reggiana è di Uva, colpendo il palo. Un intervento troppo energico di Deinite viene sanzionato con un tiro di rigore, dove Tottene non sbaglia. Scandiano cerca di ridurre il pesante passivo, ma Bassano è ben emertico in difesa, attuando anche la difesa a zona. I tiri quindi arrivano dalla distanza, ma non riuscendo ad incidere. Deve rubare pallina Alex Roca alla difesa bassanese per ridurre il gap: tiro preciso sotto la traversa in controattacco. Vecchi neutralizza un tiro diretto, sul fallo scandianese a metà pista, tenendo il risultato di 2-3. Busani riesce a pareggiare i conti dopo cinque minuti del secondo tempo, nonostante la difesa piazzata vicentina. Ancora da Rocha arriva il gol del vantaggio: lo spagnolo perfora la stretta difesa biancorossa e trova al centro Peter Ehimi che insacca al volo. Il capitano vicentino Pelva realizza il 4-4 su un tiro da fuori area sotto l’incrocio e pochi minuti più tardi compiono un altro sorpasso con un tiro dalla media distanza di Tottene (4-5). Sesta marcatura della Roller Bassano di Zen che trova il gol in velocità. Scandiano reagisce ma non trova i ritmi giusti come nel primo tempo e la difesa bassanese riesce nell’intento di abbassare la verve offensiva degli avversari.

SETTORE GIOVANILE, UNDER 17 SETTIMA VITTORIA, UNDER 11 SCONFITTO

Venerdì la giovane Under 17 di Nicolò Busani vince 10-2 in casa del Modena e rimane terza in classifica a 11 punti, riducendo il gap con la seconda Rotellistica. E’ la settima vittoria scandianese nel campionato Under 17, la stessa squadra che gioca e domina il Campionato Under 15 della Zona 3. Nel derby di stamane all’Arcostruttura vince la Rotellistica Scandianese per 5-1 sullo Scandiano, sempre terzo in classifica a punti 13 ma il secondo posto ora è a sette punti.

UNDER 17 – MODENA-SCANDIANO = 2-10

Modena: Manzo, Vandelli, Ombelli, Malagoli, Messora – Giorgini, Malagoli, Cristoni – All. Malagoli

Scandiano: Francia, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri, Depietri, Gilioli – All. Busani N

Marcatori Modena: Vandelli e Ombelli

Marcatori Scandiano: 4 goal Riccardo Busani, 2 goal Rebecca Depietri, 2 goal Stephan Montanari, 2 goal Tommaso Montecroci

UNDER 11 – ROT.SCANDIANESE-SCANDIANO = 5-1

Scandianese: Perinelli, Palomba, Montanari, Pascarella, Soldano (C), Iacono, Filetti, De Francesco, Tagliaferri – All. Barbieri

Scandiano: Depietri V, Sasso, Ravazzini, Cozzolino, Zanni, Giacopini, Boccedi, Rocchi, Lusetti (C)

Marcatori Scandianese: 4 goal Soldano, 1 goal Tagliaferri

Marcatori Scandiano: 1 goal Lorenzo Rocchi

Nella foto di Alberto Bertolani, Il tiro di Alessandro Uva