Si è conclusa martedì 7 maggio l’edizione 2024 del “memorial Sauro Messori”, torneo della federazione italiana tennis e padel organizzato da ASD Sportissima sui campi comunali di Scandiano. Come negli ultimi anni, il torneo è stato riservato alla terza categoria FITP maschile e quarta categoria femminile e ha visto la partecipazione di 90 tennisti e 60 tenniste provenienti da tutta la regione.

Il titolo maschile è stato vinto da Riccardo Piccolo del CT Pavullo, che ha piegato in due rapidi set l’esperto Marco Rossi del CT Saliceta. Un servizio esplosivo, un dritto potente e una rapidità invidiabile sono stati gli ingredienti che hanno permesso a Piccolo di vincere il torneo dominando le partite giocate, in cui è stato impensierito solo in semifinale dal giovane Alessandro Venuta dello Sporting Club Carpi. Meritano una menzione la bella prestazione del maestro di Sportissima Vittorio Zanni, che ha infiammato il numeroso pubblico arrivando ai quarti di finale, il tennis aggressivo e solido di Gabriele Giovanardi del CT Saliceta che ha battuto Zanni raggiungendo la semifinale e Simone Bonaretti del CT Cavezzo, che ha vinto ben 4 match.

Il torneo femminile ha visto una finale tra promettenti teenager ed è stato vinto da Victoria Genitoni del Ct San Biagio in due rapidi set su Lucrezia Chiesa del CT Castellazzo. Genitoni ha vinto il torneo senza perdere un set e dimostrando un bel livello di gioco che le permetterà di essere competitiva anche in categorie superiori. Chiesa ha giocato un bel torneo, in cui ha vinto tre partite, sconfiggendo anche la beniamina di Sportissima Chiara Rubini, che ha dimostrato determinazione e grinta, vincendo a sua volta 3 partite tra gli applausi del pubblico di casa. Una menzione per il bel torneo giocato da Giada Ferrari del Beriv, autrice di una cavalcata trionfante di ben 4 vittorie.

Il giudice arbitro della competizione è stato Andrea Grizi, coadiuvato dagli assistenti del circolo locale Roberto Sghedoni, Fabiana Marmiroli e Alseno Ferrari e dalla direttrice di gara, la maestra di Sportissima Camilla Ferri.