Grandissimo successo anche a Vignola per la Seconda Finale del Festival della Comicità Italiana 2023 tenutasi sabato 1 aprile al Teatro Fabbri di Vignola, davanti a un numeroso pubblico.

Lo spettacolo, condotto da Riccardo Benini, è stato aperto da uno degli Ospiti della serata, Andrea Casoni, con il suo monologo sui regimi alimentari, apprezzato dal pubblico.

Dopo una grande sfida a colpi di battute, sono stati proclamati altri 3 Superfinalisti del Festival, che hanno conquistato il posto per la Finalissima del 11 maggio al Teatro Storchi di Modena. Sono:

– Francesco Damiano, da Zelig, che ha mandato in visibilio la platea calandosi nei panni di un improbabile astronauta, esilarante.

– Urbano Moffa, da Rai 2, che ha incantato il pubblico con la sua mimica facciale e i suoi tempi comici perfetti.

– Tiberio, il comico rumeno, che ha infiammato la platea con la sua stand up comedy, battute irresistibili, la grande rivelazione della serata.

Meritavano pienamente la Finalissima anche

– The Hats, duo di magia comica formato da Roberto Pasquale e Daniele De Vita;

– Massimo De Rosa, nei panni di un divertentissimo tamarro;

– Le Vipere, duo pungente composto da Marina Di Paola e Giorgia Caponetti.

Non si escludono quindi clamorosi ripescaggi, i Direttori Artistici Benini e Cirilli potrebbero allargare il numero dei SuperFinalisti dato il livello presente in questa edizione.



Apprezzatissimi anche gli altri Ospiti della serata: tanti applausi per il giovane cantautore Alberto Conti, che ha presentato in anteprima un suo inedito e per il Duo comico Gian Piero Sterpi & Alessia De Pasquale, molto divertenti nei panni di un anziano appassionato di quiz televisivi e relativa conduttrice.

La Sindaca di Vignola Emilia Muratori ha sottolineato, con un intervento sul palco, il grande successo della serata che ha fatto ottenere un’importante eco mediatica per il Comune di Vignola.

– Sabato 15 Aprile alle ore 21:00 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia è in programma la terza Finale.



Finalissima Giovedì 11 Maggio al Teatro Storchi di Modena.

Info biglietti al tel. 3337984821



Il Festival della Comicità Italiana è organizzato dall’Associazione Culturale Montecristo, con il Patrocinio del Comune di Modena, dei Comuni di Formigine, Vignola e Castelfranco Emilia e con il sostegno di: Vania Franceschelli Allianz Bank, BPER Banca, Gruppo Cremonini, Terracielo Funeral Home Gianni Gibellini Onoranze Funebri, Studio Appari, Toschi Vignola.