La pioggia non ha fermato Vivicittà e nemmeno le scuole, numerosissime, che domenica mattina sono scese in piazza con entusiasmo e colore alla 38^edizione della manifestazione promossa dall’Uisp.

La grande adesione da parte di oltre 40 istituti scolastici ha permesso alla manifestazione di raggiungere le cinquemila iscrizioni. Un successo, nonostante tutto, che lascia l’amaro in bocca agli organizzatori per ciò che avrebbe potuto essere con una giornata di sole.

La manifestazione è partita ufficialmente sabato pomeriggio con “Aspettando Vivicittà” con un ricco programma di giochi e sport in Piazza della Vittoria a cui hanno preso parte centinaia di bambini, che insieme a Uisp hanno festeggiato il 75° compleanno dell’associazione e di un suo storico volontario: Erasmo Lesignoli, educatore dei Giochi Tradizionali da sempre impegnato nella promozione dello sport per tutti.

A dare il via alla gara di domenica è stata l’Assessora Raffaella Curioni che ha ringraziato Uisp e i presenti sottolineando come nonostante la pioggia le scuole abbiano occupato numerose il centro trasformando ancora una volta Vivicittà in una festa cittadina.

Grato anche il presidente di Uisp Reggio Emilia Azio Minardi che ha detto: “la partecipazione di così tante scuole e famiglie è commovente. Grazie a chiunque abbia sfidato la pioggia per essere qui con noi a fare festa e a promuovere i diritti”.

I diritti sono stati al centro dell’evento, interpretati da molte scuole e spesso “indossati” dai bambini che hanno espresso il “diritto a scoprire cose nuove” ricordandoci con ironia che “senza diritti siamo fritti”. In attesa del via, una bandiera della Pace gigante è diventata protagonista della piazza, ondeggiando per mano dei bambini.

“Corsa bagnata corsa fortunata” per Giuseppe Gravante della Calcestruzzi Corradini e Gloria Venturelli dell’Atletica 85 Faenza che si aggiudicano il primo posto della gara, valida per il Gran Prix Uisp di Reggio Emilia. Sul podio maschile anche Roberto Boni (2°classificato) della Self Atletica Montanari Gruzza e Michele Cacaci (3° classificato) di Dinamo Sport. Medaglia d’argento tra le donne per Ioana Locaci del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane e terzo posto per Elena Fontanesi della Self Atletica Montanari Gruzza. Tutti i risultati sul sito iRunning.

I competitivi che hanno corso la 10 km sono stati 194 insieme a tanti gruppi podistici della provincia. Il gruppo più numeroso è stato Avis Novellara.

Tra i primi classificati del Trofeo Scuole: Sole per i nidi, 8 Marzo per le scuole d’infanzia e Matilde di Canossa per le scuole primarie. Il premio speciale offerto da Uisp per la scuola più rumorosa è andato alla Primaria Balletti, la più colorata è stata la primaria di Rivalta Margherita Hack, mentre la primaria Bergonzi si è aggiudicata il premio speciale sui diritti. Tutte le scuole con almeno dieci iscritti sono state premiate con buoni spesa in materiali sportivi e didattici offerti dagli sponsor. Un centinaio di piante invece sono state distribuite alle scuole che hanno aderito all’iniziativa della Regione “Radici per il futuro”.

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio di Comune, Provincia e Fondazione per lo Sport e il sostegno dei partner privati: Coop Alleanza 3.0, Decathlon, Emil Banca, Polo Digitale, Iren, Cartoleria Crotti. Il main partner dell’evento nazionale è Marsh, il broker assicurativo dell’Uisp.