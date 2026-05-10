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Albinea ha perduto una figura molto conosciuta e apprezzata della comunità: ieri sera all’età di 66 anni ci ha lasciati improvvisamente Mauro Chiesi.

Chiesi si è sentito male durante un’esibizione con la band con la quale suonava, mentre era in sala civica e partecipava al Sopra Le Righe Festival, in corso in questi giorni.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Chiesi, perito agrario, noto paesaggista e attivissimo nella speleologia, era un uomo molto conosciuto e apprezzato ad Albinea.

Negli anni aveva collaborato con molte amministrazioni pubbliche. Ad Albinea era stato consulente su molte partite che riguardavano o il paesaggio e il verde pubblico. Recentemente aveva curato per Pro Loco Albinea la produzione di alcuni video divulgativi in merito al riconoscimento Unesco, ottenuto dai gessi messiniani di Borzano, luogo dove abitava. Aveva progettato il bosco urbano, che si trova al Parco Radici di Amicizia.

E’ stato autore di oltre 120 pubblicazioni di carattere divulgativo, didattico e scientifico.

Era una persona poliedrica: negli anni ’80 era stato presidente del gruppo speleologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia e, dal 2000 al 2006, numero uno della società speleologica italiana; dal 1993 al 1999 era stato presidente del Collegio provinciale dei Periti agrari.

Amante della musica aveva dato vita a diversi gruppi locali come “Quei luridi scherani” e alla “Piccola orchestrina collinare”. Era in questa veste che emergeva tutta la sua ironia e la sua vena scanzonata.

Era anche un grande custode delle tradizioni locali, tra cui quella dell’aceto balsamico, di cui era fiero produttore.

Era anche un appassionato di rugby.

“Mauro era una figura fuori dagli schemi – afferma la sindaca di Albinea Roberta Ibattici – Appassionato, curioso e ironico, era sempre un piacere incontrarlo, sia nelle situazioni più informali, che in quelle professionali, nelle quali emergeva la sua competenza e la sua affidabilità. Negli anni è stato un punto di riferimento, non solo per il Comune, ma anche per le tante associazioni del territorio. Ci mancherà. Porteremo avanti i tanti progetti nei quali ancora era coinvolto e in cui credeva. A nome di tutta la comunità porgo le condoglianze ed esprimo vicinanza alla moglie Susanna Cilloni, ex vicesindaca di Albinea, ai sui tre figli Marta, Nicolò e Stefano, a tutti i suoi familiari e ai suoi tanti amici”.

In segno di lutto Comune e Biblioteca hanno annullato tutti gli eventi in programma oggi nel cartello del Sopra le Righe Festival.