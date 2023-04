Sul ramo di immissione A13/Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione San Lazzaro di Savena, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 4 aprile.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro.

Sul Raccordo di Casalecchio R14, per consentire attività di di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 aprile, sarà chiusa l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di manutenzione agli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di martedì 4 alle 06:00 di mercoledì 5 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– sarà chiuso lo svincolo 4bis “Aeroporto”, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 “Triumvirato”.

– sarà chiuso lo svincolo 6 “Castelmaggiore, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno e in entrata verso San Lazzaro di Savena. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 “Lame” oppure 7 “Bologna Centro”.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 aprile.

In alternativa si consiglia, a chi viaggia in direzione di Ancona, di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare in autostrada a Bologna San Lazzaro.