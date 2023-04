Ammonta a 470 mila euro la cifra che il Comune di Modena prevede di ottenere nel 2023 in relazione alle aree incluse nelle zone Peep e Pip del territorio cittadino. La previsione urbanistica è contenuta nella delibera sulle entrate che ha ottenuto il via libera dal Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 30 marzo, nell’ambito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2023 – 2025 dell’Ente.

Il provvedimento della giunta, proposto dall’assessora all’Urbanistica e Politiche abitative Anna Maria Vandelli, ha ricevuto il voto favorevole di Europa Verde-Verdi, Partito democratico, Modena Civica, Sinistra per Modena e contrario di Gruppo Indipendente per Modena, Lega Modena, Alternativa Popolare, Forza Italia, Movimento 5 stelle, Fratelli d’Italia.

L’entrata prevista deriva per 120 mila euro da riscatti del diritto di superficie di aree destinate alle attività produttive e terziarie, i cosiddetti Pip, Piani di insediamenti produttivi, e per 350 mila euro dal riscatto del diritto di superficie di abitazioni in zona Peep, su cui è in corso la procedura che consente ai proprietari degli alloggi acquistati in diritto di superficie di acquisirne la piena proprietà con l’acquisto dei terreni.

Per il 2023 non sono previste assegnazioni in diritto di superficie su aree Peep né alienazioni di aree di proprietà comunale destinate alle attività produttive e terziarie.