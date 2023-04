Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime inferiori a 0 gradi sulle aree di pianura, di qualche grado superiori nei principali centri urbani e sulla costa; massime in aumento, comprese tra 10 e 14 gradi. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali in serata. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)