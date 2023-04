Si continua senza sosta a promuovere la “cultura alla legalità” nei confronti degli studenti, attraverso incontri didattici. L’iniziativa promossa dall’Arma dei Carabinieri d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, che mira a far accrescere sin dall’età scolare la cultura alla legalità nei confronti degli studenti, vede i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia incontrare gli studenti nelle scuole, grazie anche alla collaborazione con i dirigenti scolastici e il corpo docente, con il precipuo fine di diffondere i valori del rispetto delle regole.

A salire in cattedra sono stati il comandante della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia il Maggiore Francesco Coratti, il Comandante del nucleo operativo e radiomobile il Capitano Lucrezia Limodio e il Comandante della Stazione Principale Luogotenente c.s. Marco Orsolini che hanno intrattenuto i giovanissimi affrontando i temi della droga, dell’alcol, del cyberbullismo e del bullismo questi ultimi fenomeni molto diffusi. Tanti anche i consigli per un corretto utilizzo di internet viste le sue innumerevoli trappole, sull’educazione alla legalità ambientale e la sicurezza stradale.

Durante gli incontri è stata illustrata l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri ed è stata fornita una generale infarinatura sugli aspetti giuridici di alcuni reati. In totale si è proceduto, nel solo capoluogo di Reggio Emilia, a complessivi 52 incontri raggiungendo circa 1500 studenti delle scuole primarie e secondarie, per complessivi 14 Istituti scolastici. I giovanissimi studenti si sono mostrati molto interessati ed hanno posto tantissime domande ai Carabinieri “insegnanti”. Sono stati incontrati anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado l’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa in cui si è fatto ampio riferimento alla figura del Gen. C.A. Dalla Chiesa e dei valori fondanti di Giustizia, Libertà, e democrazia.