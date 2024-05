Domenica scorsa si è conclusa, nella casa degli Hogs Reggio Emilia, la regular season delle categorie di flag football under 13, under 15 e under 17. L’evento ha visto una partecipazione entusiasta sia da parte degli spettatori sia degli organizzatori, con un ottimo afflusso di pubblico per tutta la giornata. La società si dichiara estremamente soddisfatta del successo dell’evento e della partecipazione delle squadre.

Per le squadre under 13 e under 15 il campionato si conclude qui. Gli Hogs si dichiarano molto contenti dei progressi fatti dai ragazzi e del lavoro svolto durante la stagione. Un ringraziamento particolare va a Federico Scolari, e al progetto Football Academy Enea Codeluppi, che sta portando avanti nelle scuole per promuovere il flag football. La società continuerà a sostenere i giovani atleti con progetti e camp estivi, volti a mantenere attivi i giocatori attuali e avvicinare nuovi appassionati.

Per la squadra under 17, il cammino prosegue. Con un record di cinque vittorie e una sconfitta, gli Hogs si sono aggiudicati il primo posto nel loro girone, guadagnandosi l’accesso alle finali che si terranno a Grosseto il 1-2 giugno. Complimenti ai giovani atleti e ai coach Leonardo Borsari, Kalid El Amrani ed Emanuele Daino per questo importante traguardo. Il coach Emanuele Daino ha vissuto un weekend ricco di emozioni: oltre alla qualificazione della sua squadra under 17 ai playoff, è stato convocato come quarterback titolare nella nazionale under 19 per la partita contro la Francia, giocando un’ottima partita nonostante la sconfitta dell’Italia. Daino è attivamente coinvolto nel progetto di reclutamento degli Hogs nelle scuole, dove insegna il football nelle classi elementari, medie e superiori, contribuendo significativamente alla crescita del movimento.

Il mese di maggio continua ad essere intenso per gli Hogs. Dopo il weekend dedicato al flag football junior, la squadra si prepara per un’altra sfida impegnativa: sabato sera alle ore 19 affronteranno le Aquile Ferrara nella penultima partita della stagione senior di football americano allo stadio Torelli di Scandiano.

Domenica, invece, le atlete del flag football femminile scenderanno in campo per l’ultima partita di regular season prima delle finali a Grosseto nella seconda settimana di giugno. Il settore femminile degli Hogs, presente nel campionato nazionale da tre anni, sta crescendo velocemente, anche se i numeri sono ancora limitati. La speranza è di far conoscere questo sport come adatto a tutti, e non solo maschile, per attrarre sempre più ragazze.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi e a tutti i tifosi che hanno supportato i giovani atleti degli Hogs.