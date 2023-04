Nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzato a concordare il dispositivo di prevenzione in vista delle prossime festività pasquali, è stato attivato un monitoraggio a seguito della notizia di un possibile raduno di giovani in violazione della normativa vigente che, da informazioni acquisite in maniera informale, sarebbe stato organizzato in zona Ponte Alto, nel territorio tra i Comuni di Modena e Campogalliano.

A seguito di tale ipotesi, per la quale, al momento, non sono stati rilevati riscontri concreti, nel corso della riunione sono state concordate alcune misure di prevenzione atte a scongiurare lo svolgimento del raduno.

In particolare, sono stati attivati canali informativi da parte della Polizia Postale e della Digos e sono stati disposti servizi di controllo del territorio, sia nella zona interessata sia nelle zone di accesso limitrofe, a cura della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche con rinforzi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno

La Polizia Stradale ha sensibilizzato le proprie pattuglie per verificare eventuali afflussi anomali presso i caselli autostradali di Modena Nord e di Campogalliano nonché per i controlli su tutte le arterie di accesso a Modena.

Anche la Polizia Ferroviaria svolgerà una attenta verifica di eventuali flussi anomali presso la stazione di Modena.

La Polizia Locale effettuerà le necessarie verifiche per prevenire l’eventuale utilizzo di capannoni abbandonati presenti nella zona.

Le iniziative si inseriscono nel più generale quadro di intensificazione delle attività di vigilanza nei luoghi dove, in concomitanza con le festività pasquali, potrebbe registrarsi una considerevole presenza di persone, quali le strutture ricreative e di intrattenimento pubblico, i luoghi di culto, di aggregazione e di interesse turistico.