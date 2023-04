Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale. Già dalla tarda mattina avremo le prime precipitazioni sulle province occidentali in estensione nel corso del pomeriggio su tutta la regione. Localmente i fenomeni potranno essere a carattere di rovescio temporalesco. Quota neve intorno a 1500 metri in abbassamento fino a circa 1200 metri. Temperature minime in rialzo con valori compresi tra 2 e 6 gradi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; massime stazionarie o in lieve locale aumento comprese tra 12 e 16 gradi. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti orientali sul mare e sulla costa e da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)