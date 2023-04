Questa mattina poco dopo le ore 10 si è sviluppato un vasto incendio di sterpaglie ai margini di un bosco in località Cadignano. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze da Pavullo e dai distaccamenti volontari di Frassinoro e Fanano per un totale di 11 uomini impiegati con mezzi fuoristrada e moduli boschivi.

L’incendio è stato fermato ad un centinaio di metri da alcune abitazioni portando in fumo vegetazione per circa 3500 m². Da segnalare anche il contributo di un agricoltore che ha messo a disposizione una botte per il contrasto dell’incendio.