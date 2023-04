L’ultimo appuntamento della rassegna “Leggere&Crescere” è previsto sabato 15 aprile dalle ore 9.30 fino alle 13.00, presso la biblioteca BLA. Si tratta di un workshop gratuito su prenotazione, intitolato La narrazione indispensabile e curato da Marco Dallari. Si tratta di un laboratorio per scoprire come si raccontano le storie e sperimentare l’arte del narrare. La cornice è appunto la rassegna sulla letteratura per giovani e giovanissimi organizzata dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con l’Associazione Lumen

La narrazione è la pratica comunicativa capace di mettere in comune un’esperienza lontana dal contesto spaziale e temporale nel quale avviene la comunicazione. Dal “secolo dei lumi” in poi era diffusa, anche in ambito scolastico, la convinzione che la costruzione delle conoscenze dovesse affidarsi solo a modelli e strategie scientifico-razionali e classificatorie. Oggi filosofi e scienziati della cognizione affermano che la costruzione di conoscenze e rappresentazioni utilizza processi mentali che hanno caratteristiche strutturali e modelli figurali propri delle narrazioni. Vedremo in che modo.

Marco Dallari è stato docente di Pedagogia e Didattica dell’Educazione Artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale all’Università di Trento, è professore a contratto presso l’Università di Bologna. Premio Andersen 2010 per le attività di ricerca e divulgazione sulla Letteratura per l’infanzia. Fra le pubblicazioni recenti: La zattera della bellezza (Il Margine, Erickson) e Disegnare per crescere (M. Dallari M. Speraggi – Artebambini)

Per prenotare, ecco i contatti: numero 0536/833403 o mail biblioteca@fiorano.it.