Mentre proseguono gli interventi per rendere la città sempre più smart e moderna, il Comune di Formigine ha stanziato 2,4 milioni di euro per l’asfaltatura e la manutenzione delle strade e delle ciclabili.

Le opere coinvolgeranno sia le strade del capoluogo che delle frazioni e saranno calendarizzate questa estate una volta terminati i lavori, in corso in questi mesi, che vedono affiancarsi cantieri di Hera sulla rete idrica, al fine di prevenire guasti e rendere sempre più efficienti le tubature, e Open Fiber, che sta dotando il territorio di una connessione sempre più veloce e performante. Tra le tante arterie interessate ci saranno via Pascoli e viale dello Sport a Formigine, via Radici a Casinalbo, via Zambelli a Magreta e via Panaro a Colombaro.

Gli interventi si concentreranno sulle vie residenziali, le strade artigianali e la manutenzione delle piste ciclo-pedonali e dei marciapiedi. Di fianco alle riasfaltature troveranno spazio anche le opere di sistemazione di piccoli tratti e delle classiche “buche”, che verranno trattate con una nuova metodologia riparativa a raggi infrarossi che consente ripristini di maggiore durata su situazioni puntuali con la stessa efficacia dell’asfalto “a caldo”, senza la necessità di materiali complessi.

“Da mesi – commenta il Sindaco Maria Costi – vediamo quotidianamente cantieri sulle nostre strade: una situazione che può causare disagio, ma finalizzata a migliorare la nostra città. Da una parte, Hera è al lavoro per la manutenzione della rete idrica, e dall’altra Open Fiber è impegnata a portare la fibra ottica su tutto il territorio. Al termine di questi importanti interventi procederemo con i lavori di asfaltatura e manutenzione delle strade, riuscendo così a soddisfare molte richieste che ci arrivano direttamente dai cittadini. Come sempre, l’ordine dei lavori sarà subordinato all’urgenza degli interventi, tenendo in considerazione le segnalazioni che giungono ai nostri uffici. La sicurezza delle strade e delle ciclabili e la loro fruibilità sono da sempre e restano una priorità della nostra amministrazione comunale: continuare ad investire in questo senso è fondamentale”.