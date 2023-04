Non riusciva a mettersi in contatto con l’anziana madre abitante a Viano e cosi un uomo, residente nel genovese, si è rivolto ai carabinieri della Tenenza di Scandiano preannunciando le sue preoccupazioni. E’ accaduto l’altra serata quando la locale pattuglia è intervenuta presso l’abitazione di una ultra ottantenne di Viano, in quanto il figlio, residente appunto in altra regione del nord Italia, non riusciva a mettersi in contatto da tre giorni con la donna.

I carabinieri scandianesi giunti sul posto, forzavano la porta poiché sentivano le richieste d’aiuto dall’interno dell’anziana. I militati trovavano la donna che caduta non riusciva a muoversi. L’anziana veniva quindi affidata ai sanitari inviati dal 118 che la conducevano all’ospedale di Reggio Emilia, per le cure del caso.