Anche quest’anno, per festeggiare il Santo Patrono San Giorgio, Sassuolo diventerà una mini capitale europea con un occhio al presente ma anche al passato.

“Un fine settimana in cui il centro di Sassuolo sarà ricco di appuntamenti, iniziative e manifestazioni – commenta l’Assessore al Commercio e al Centro Storico del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – in cui sarà possibile apprezzare e rivivere la storia del nostro territorio ma anche guardare all’Europa attraverso gli stand con gli oggetti artigianali e quelli enogastronomici che ci porteranno gusti e profumi da tutto il mondo”.

Domenica 23 aprile alla mattina, infatti, tornerà la rievocazione storica che tanto interesse ha suscitato lo scorso anno, arricchita dagli antichi mestieri e dalle esibizioni degli sbandieratori.

Grazie all’iniziativa dell’Ufficio Turistico e Commerciale del Comune di Sassuolo in collaborazione con il Comitato Commercianti del Centro Storico, la rievocazione storica, partendo dal piazzale di San Giorgio, attraverserà tutto il centro storico per terminare in piazza Garibaldi. Fin dal Medioevo, infatti, la chiesa di San Giorgio era una piccola rettoria dipendente dalla pieve di Castellarano. La prima notizia risale al 1318, quando i due rettori Tomaxio e Lazzaro furono invitati a pagare una decima di tre soldi reggiani ai collettori apostolici. Obizzo Della Rosa, signore di Sassuolo, dispose nel suo testamento redatto nel 1331, che venissero apportati miglioramenti all’edificio sacro. Nel 1375, essendo da poco iniziata la prima signoria estense su Sassuolo, per volere di Niccolò II e di Alberto V d’Este, la chiesa divenne parrocchiale. Riconoscenti verso di loro, gli Anziani la dedicarono al Martire S.Giorgio protettore di Ferrara Capitale e della dinastia.

Proprio quel periodo sarà rappresentato dalla rievocazione storica, eseguita dagli “Sbandieratori e musici Maestà della Battaglia” di Quattro Castella che, partendo dal piazzale del Duomo, preleveranno una pala raffigurante un dipinto del Boulanger esposto all’interno della Basilica della Beata Vergine della Ghiara a Reggio Emilia per poi portarlo in processione lungo le vie del centro cittadino fino a piazza Garibaldi dove si svolgerà lo spettacolo degli sbandieratori.

Il giorno dopo, lunedì 24 aprile, poi il bis: la rievocazione storica in costume sarà affidata ai ragazzi dell’Istituto Elsa Morante che, oltre al corteo in tutto il centro, metteranno in mostra anche gli antichi mestieri.

E non finisce qui. Dal pomeriggio di venerdì 21 aprile a lunedì 24 compreso, piazza Martiri Partigiani, viale San Giorgio e piazza Libertà, come lo scorso anno, saranno teatro del Mercato Europeo di Sassuolo, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio, Camera di Commercio di Modena e Federazione Italiana Venditori Ambulanti .

Tanti venditori provenienti da altre regioni italiane e Paesi europei esporranno prodotti tipici alimentari e non alimentari per le vie del centro cittadino e in piazza della Libertà sarà disponibile lo street food europeo. Una vera e propria full immersion per scoprire le aziende di artigianato e street food della cultura europea.

“A tutto questo – aggiunge Massimo Malagoli – si aggiungeranno le iniziative di Comics & Sport che, sabato 22 e domenica 23, rallegreranno piazza Garibaldi ed il centro con sfilate, stand e giochi per tutti. Da venerdì 21 a lunedì 24 aprile compresi, quindi, il centro di Sassuolo si trasformerà in un caleidoscopio di iniziative e manifestazioni, che termineranno martedì 25 con le celebrazioni ufficiali del 78° anniversario della Liberazione”.