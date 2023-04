Da mercoledì 12 aprile prende il via un nuovo pacchetto di interventi di manutenzione stradale del valore di 900 mila euro a cura del Comune di Modena.

Gli interventi di riasfaltatura, che saranno eseguiti nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17.30 e comporteranno restringimenti stradali e divieti di sosta in prossimità e corrispondenza del cantiere, partiranno da via Borghi e via Compagni, per proseguire in via Guerrazzi e in tratti di via Paolucci e via San Cataldo. A partire da lunedì 17 aprile saranno interessate da lavori anche via Modonella, via Campanella e via Calle di Luca.

Da giovedì 13 aprile, inoltre, nell’ambito degli interventi di ripristino stradale definiti con Hera che interessano circa 20 mila metri quadrati di strade, saranno effettuati lavori di fresatura e asfaltatura anche in via Nonantolana, nel tratto da via Albareto a via Attiraglio, dove la circolazione sarà regolata da movieri a senso unico alternato con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. A seguire, si procederà alla riasfaltatura di via Spaccini.