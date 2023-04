Il Padiglione 33 di Bologna Fiere torna ad accogliere, mercoledì 19 aprile, dalle 9.30 alle 17, il Career Day dell’Università di Bologna, giunto alla sua decima edizione per mettere in contatto importanti realtà aziendali con i laureandi e laureati di Ateneo.

Si tratta di una delle principali Job Fair organizzate da un’università italiana per una giornata all’insegna del dialogo, della conoscenza, della condivisione di esperienze.

Le 171 aziende presenti saranno a disposizione per fornire informazioni sugli sbocchi occupazionali, le opportunità e le modalità di inserimento (segnalate sia sul sito evento che sull’ APP del Job Placement); raccoglieranno le candidature e conosceranno potenziali candidati per le loro ricerche. Nell’arco della giornata sarà inoltre possibile partecipare ai 31 workshop aziendali dedicati alla cultura aziendale, ai profili ricercati e alle modalità di candidatura.

Oltre la metà delle aziende aderenti (61%) sono di grandi dimensioni (oltre 250 dipendenti), il 60% con sede in Emilia-Romagna a dimostrazione del forte legame e della stretta connessione che intercorre tra l’Ateneo e le realtà imprenditoriali del territorio; rilevante la presenza di imprese proveniente da fuori Regione.

Rispetto ai comparti di attività economica, il 56% delle imprese partecipanti appartiene al settore manifatturiero (alimentare, meccanico, elettronico, chimico e farmaceutico) e il 44% a quello dei servizi avanzati (ICT, consulenze ingegneristiche e manageriali, servizi professionali, bancari e assicurativi). Le aziende aderenti occupano complessivamente oltre 600 mila dipendenti e il trend occupazionale (nel quadriennio 2019-2022), è in espansione con un incremento complessivo di oltre 74 mila unità fra il 2022 e il 2019 (+14%). Sono, inoltre, 21 le aziende che hanno ottenuto la certificazione internazionale “Top Employers 2023” che le attesta come realtà eccellenti in termini di condizioni di lavoro offerte e per l’impegno nella crescita professionale dei propri collaboratori.

Accanto ad una maggioranza di profili professionali richiesti dalle aziende nell’ambito delle lauree STEM, ci sono ricerche anche in altri ambiti disciplinari tra cui economia, giurisprudenza, scienze politiche, lingue, psicologia, scienze agro-alimentari ed altri.

Saranno presenti, tra i servizi di ateneo, il Job Placement, che ha organizzato direttamente l’iniziativa in collaborazione con Bologna Fiere, gli uffici orientamento in uscita e Tirocini, e i servizi dell’Area del Personale dell’Ateneo.

L’evento è dedicato ai laureandi e laureati dell’Università di Bologna iscritti all’ultimo anno delle lauree triennali, alle lauree magistrali, agli ultimi due anni delle lauree a ciclo unico, laureate/i di tutti i cicli da non oltre 36 mesi, iscritte/i ai master dell’Ateneo, diplomati ai master da non oltre 24 mesi, dottorande/i e dottori di ricerca dell’ultimo ciclo. Gli iscritti all’evento potranno caricare in una piattaforma elettronica dedicata i loro CV e incontrare i referenti risorse umane delle realtà aziendali presenti sostenendo brevi colloqui conoscitivi e di orientamento al mondo del lavoro presso gli stand in fiera.