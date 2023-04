Questa mattina squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Bologna sulla A14 km 19, direzione sud, per un incidente che ha coinvolto due autovetture, di cui una ribaltata, e un autotreno. Sul posto le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario. L’autista della vettura ribaltata è stata soccorsa dal personale 118. Due i feriti trasportati in ospedale. Durante le operazioni l’autostrada è stata chiusa al traffico.