L’offerta dei Centri estivi e di Scuole aperte per l’estate 2023, sarà presentata al Parco dei Giardini in via dell’Arcoveggio, tra via dell’Arcoveggio e via dei Giardini, domani, sabato 15 aprile dalle 14 alle 18, in un open day nel corso del quale ogni gestore avrà l’occasione di presentare il proprio progetto educativo e le famiglie potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.

Tutte le offerte educative per il periodo estivo suddivise per quartiere sono pubblicate online a questo link: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi

Qui tutte le informazioni: https://www.comune.bologna.it/notizie/centri-estivi-scuole-aperte-2023