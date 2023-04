Poco prima delle 5.00 di oggi i carabinieri della compagnia di Guastalla, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via Circonvallazione a Guastalla per un furto all’interno degli uffici dell’ACI.

Sul posto i militari, unitamente alla responsabile degli uffici hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver manomesso il sistema di allarme e forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti all’interno dei locali che ospitano gli uffici dell’Aci dove, probabilmente attraverso l’utilizzo di un flessibile, hanno tagliato l’anta di un armadio blindato asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, oltre un migliaio di euro e libretti di circolazione e targhe di autovetture. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri di Guastalla hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.