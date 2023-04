Durante la Fiera della Fola lo stadio comunale “Il Poggio” sarà intitolato a Guido Nasi, figura storica di Albinea e della società sportiva locale.

La proposta, che ha ottenuto il via libera dalla prefettura di Reggio, è stata accolta e voluta dall’amministrazione, dalla famiglia e dello United Albinea.

Questa mattina, in municipio, è stato condiviso il percorso di inaugurazione dello stadio. Durante la prossima fiera, in settembre, verrà svelata la targa in memoria di Guido e piantumato un albero in suo ricordo. Nella stessa giornata, nel nuovo stadio “Guido Nasi”, si svolgerà un torneo di calcio organizzato dallo United con i bambini della scuola calcio.

“L’intitolazione vuole essere un segno di vicinanza e riconoscimento di un grande personaggio della nostra comunità che ha dedicato luna vita alla sua grande passione sportiva: il calcio”, fa sapere l’amministrazione.

Guido Nasi è stata una figura fondamentale per lo sport di Albinea e non solo.

Nato l’1 ottobre del 1935, Nasi ha vissuto la tragedia della Seconda Guerra mondiale. Di professione muratore, ha gestito con la moglie, il bar Sport che si trovava nel centro di Fola. Nel 1969, in stretta sinergia con la parrocchia allora guidata da don Giuseppe Bassissi, prende vita quello che negli anni sarebbe diventato il “tempio” dello sport albinetano: il campo Picchi. Dopo lunghe giornate di lavoro come muratore, Nasi e i suoi collaboratori volontari si dedicavano alla costruzione degli spogliatoi. Nato tra la chiesa e la strada provinciale 37 “Pedemontana”, il campo negli anni ha ospitato partite di campionato, del Torneo della Montagna, del torneo dei bar e moltissimi tornei estivi. In seguito la sede dell’U.S Albinea (recentemente diventata United Albinea) si trasferì al campo comunale “Il poggio”.

Nasi è stato fondatore della U.S. Montericco e storico dirigente dell’Albinea. Negli anni fu componente della Commissione Lavoro per la delegazione provinciale della FIGC, consigliere provinciale del C.S.I e componente della Consulta per lo sport del Comune di Albinea. Il 18 ottobre del 1994 ottenne l’onorificenza pontificia di Commendatore dell’Ordine di San Silvestro Papa per meriti educativi attraverso lo sport; l’anno successivo fu insignito della Stella di bronzo per dirigenti del Coni. Nasi fu anche consigliere del Comune e della Pro Loco di Albinea. Ci ha lasciati il 27 agosto del 2016.