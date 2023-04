3.127.879 euro per la demolizione e completa ricostruzione del Nido d’Infanzia “Parco” di via Padova.

La Giunta del Comune di Sassuolo ha approvato nei giorni scorsi il progetto Definitivo/Esecutivo che gode di un contributo pari ad 2.750.000 euro da parte del Pnrr.

“Un progetto importante – commenta il Vicesindaco con delega al Pnrr Alessandro Lucenti – che solamente grazie ai fondi Pnrr, intercettati grazie al lavoro dei tecnici comunali e di Sgp ma anche dei colleghi di Giunta che hanno preso decisioni in tempi rapidissimi, sarà possibile realizzare e in tempi tutto sommato rapidi. Il nido Parco necessitava di interventi di manutenzione troppo onerosi e complessi, la sua demolizione e completa ricostruzione, invece, darà la possibilità alle famiglie di Sassuolo di godere di una struttura completamente nuova e funzionale, realizzata secondo le più moderne tecniche che garantiscono una maggiore sicurezza ed un ambiente ideale, caldo d’inverno e fresco in primavera o estate, senza un eccessivo consumo di energia. Contiamo di iniziare con i lavori nella seconda parte dell’anno per poter offrire la nuova struttura ai ragazzi entro l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025. Siamo consapevoli dei disagi che bambini, insegnanti e famiglie – conclude il Vicesindaco – dovranno sopportare per un cantiere che avrà la durata di diversi mesi, per questo siamo in costante contatto con loro per cercare di ridurre al minimo le difficoltà, ma l’occasione del finanziamento non è una cosa che capiti tutti i giorni e la necessità di una ristrutturazione radicale era troppo impellente per poter rimandare ulteriormente”.