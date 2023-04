Si terrà mercoledì 19 aprile alle 20.30 il concerto della Camerata Salzburg guidata da Gregory Ahss, primo violino e concertatore, con la violinista Janine Jansen. Il complesso salisburghese eseguirà un programma interamente dedicato alla musica sinfonica e ai concerti solistici di Wolfgang Amadeus Mozart.

Violinista fra le più famose al mondo, Janine Jansen collabora regolarmente con le più eminenti orchestre e direttori. È stata “Perspectives Artist” alla Carnegie Hall di New York dove ha eseguito concerti e programmi di musica da camera per l’intera stagione 2017-18, mentre ha tenuto tour con la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Daniele Gatti, la London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas e Semyon Bychkov oltre a impegni con la Filarmonica di Berlino, la Filarmonica di Monaco con Zubin Mehta, la Staatskapelle Dresden con Antonio Pappano, l’Orchestra di Philadelphia e la Filarmonica di Rotterdam diretta da Yannick Nézet-Seguin. Registra in esclusiva per l’etichetta Decca Classics.

La Camerata Salzburg, ascoltata a Modena la scorsa stagione insieme alla pianista Hélène Grimaud, è una delle più prestigiose orchestre da camera al mondo. È uno degli ensemble stabili del Festival di Salisburgo e della Mozartwoche dal 1956. La stagione della Camerata Salzburg nella sala della Fondazione Internazionale Mozarteum costituisce un pilastro della vita musicale della città austrica. Al centro del suo repertorio, oltre alle opere di Haydn, Beethoven e Schubert, c’è l’opera del genio locale Wolfgang Amadeus Mozart ed è soprattutto la tipica “sonorità mozartiana di Salisburgo” ad aver reso negli anni la Camerata Salzburg ambasciatrice e immagine musicale internazionale della città di Mozart. Gli appuntamenti principali delle ultime stagioni hanno incluso apparizioni al Festival de Pâques di Aix-en-Provence, ai BBC Proms di Londra, al Festival Enescu di Bucarest, al Festival Musicale di Pechino e alla Carnegie Hall di New York. L’orchestra mantiene anche una stretta collaborazione con la Wiener Konzerthaus e si esibisce regolarmente alla Tonhalle di Zurigo, alla Alte Oper di Francoforte, al Kultur und Kongresszentrum di Lucerna, al Prinzregententheater di Monaco, oltre alla Philharmonie di Colonia e alla Philharmonie di Parigi. L’orchestra vanta più di sessanta incisioni per etichette discografiche quali Deutsche Grammophon, DECCA, Sony e Warner Classics, molte delle quali hanno vinto premi importanti.

Biglietti, 12,50-35€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.