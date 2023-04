Coach Venco l’aveva presentata come una festa ed effettivamente l’ultima uscita stagionale della BSC Materials lo è stata: è mancata la gioia finale della vittoria, ma quella andata in scena oggi al Pala Paganelli è stata una partita equilibrata, intensa e spettacolare. Alla fine però è Montecchio ad aggiudicarsi il match 1-3.

BSC Materials Sassuolo 1 – Ipag S.lle Ramonda Montecchio 3 (Parziali 22-25 25-23 19-25 19-25)

Cronaca del match

Coach Venco scende in campo con Masciullo in regia, Vittorini opposto, al centro Busolini e Civitico, in posto quattro Manfredini e Pistolesi. Il libero è Pelloni.

Lato Montecchio, Coach Sinibaldi si affida a Bartolucci in palleggio, Mazzon opposto, al centro Barbazeni e Marconato, in posto quattro Angelina e Tanase. Il libero è Maggipinto.

Primo set

L’avvio è equilibrato (4-4), con Sassuolo che piazza il primo break con Manfredini dai nove metri (7-4). Controbreak ospite e tutto torna in parità (7-7). Mazzon firma poi il doppio vantaggio (7-9). Il muro di Bartolucci vale il 10-14, con Sassuolo che si mantiene in scia con Manfredini (15-17). Montecchio però allunga ancora, con la neo entrata Nardelli che mette a terra il 16-20 che induce Coach Venco a fermare il gioco. Montecchio però allunga ancora (17-22), ma Sassuolo non si scompone: l’ace di Pistolesi vale il 20-22. Mazzon in pallonetto firma il 21-24, con Tanase che poi chiude 22-25.

Secondo set

Il secondo set si apre con Martinez nel ruolo di opposto e Vittorini in posto quattro con Manfredini. 6+1 tipo invece per Montecchio.

Due pallonetti firmati Tanase regalano a Montecchio il primo allungo (3-5). Masciullo si mette in proprio e tiene in scia le sue (6-8), poi Manfredini trova due punti consecutivi per il pareggio sassolese (9-9). Il set prosegue equilibrato (11-11), poi Montecchio trova il +2 con la parallela di Mazzon (12-14). Il nuovo pareggio sassolese è firmato Vittorini, che attacca nell’angolino (14-14). Le ospiti scappano ancora (15-18), ma Vittorini e Civitico non ci stanno: la BSC piazza il break e passa avanti 20-18. L’ace della neo entrata Nardelli vale il nuovo pareggio (22-22): Busolini a muro ferma Tanase per il 24-23 poi un’invasione fischiata alle ospiti regala a Sassuolo il secondo parziale (25-23).

Terzo set

Mette subito la testa avanti Montecchio (3-7). Sassuolo però non si scompone: Manfredini ci mette la firma in attacco e dai nove metri per il 6-7. L’attacco out di Tanase riporta il match in parità (7-7). Le due formazioni procedono a braccetto (11-11), poi Montecchio prova a rompere gli indugi: il muro di Marconato vale il 14-16 e suggerisce a Coach Venco di fermare il gioco. Le ospiti si mantengono avanti con Angelina (17-20), poi due falli tra le fila sassolesi regalano a Montecchio il 18-22 con Coach Venco che di nuovo richiama le sue in panchina. Il mani out di Marconato vale il 19-24, con Mazzon che chiude subito i conti (19-25).

Quarto set

Montecchio subito avanti con Angelina (1-3). Sassuolo ci prova con Manfredini in pipe (5-7): il pareggio sassolese è firmato Manfredini ed arriva sul 9-9. Bartolucci ci mette due volte la firma per il +3 ospite (10-13) e Coach Venco ferma il gioco. La BSC accorcia con Civitico (13-14), che poi firma anche il punto del vantaggio (15-14). Montecchio però non si scompone e ripassa avanti con Tanase (16-19). Sassuolo si rifà sotto (19-20), ma le ospiti scappano ancora: muro di Marconato e 19-23. Chiude Muraro: ace e 19-25.

Al termine del match, queste le parole di Coach Venco: “Quella di oggi è stata una buona gara, in cui abbiamo deciso di mandare in campo tutte le nostre giovani, che hanno vivacizzato la gara. Alla fine penso ne sia venuta fuori anche una bella partita: in questo momento, Montecchio è superiore a noi però penso che sia stata comunque una buona gara per noi. Parlando invece della stagione in generale, come ho detto secondo me siamo arrivati a questo finale di stagione un po’ stanchi e non siamo riusciti a qualificarci per i Play Off: ma non deve esserci rammarico per questo, questa seconda fase di stagione è stata difficile ma chiudiamo un anno secondo me strepitoso, in cui nella prima parte abbiamo messo in campo la pallavolo più bella dei due gironi”.

Dall’altra parte della rete, queste le parole di Coach Sinibaldi: “penso che con la vittoria di questa sera abbiamo concluso la stagione nel modo migliore: è stata una stagione superlativa, molto stimolante e credo nella mia carriera di non aver mai avuto una stagione come questa. E sono molto felice di aver percorso con questa squadra e questa Società”.