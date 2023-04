Sulla A1 Milano-Napoli, è terminata la prima fase delle attività del sottovia “Strada Comunale Da Porto” situato nel tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, la successiva fase è stata pianificata subito dopo le festività pasquali per non interferire con lo stimato incremento dei volumi di traffico tipico del periodo.

La conclusione delle lavorazioni è prevista nel mese di maggio, in tempo per l’aumento dei flussi tipicamente registrato durante la durante stagione estiva, per l’intera durata delle attività la transitabilità continuerà ad essere garantita su tre corsie in entrambe le direzioni – verso Bologna e Milano.

Per gestire meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto per l’intero periodo delle lavorazioni un potenziamento dei presidi su strada e del servizio di assistenza all’utenza. In considerazione delle prossime festività nel mese di aprile, si prevede un aumento dei tempi di percorrenza in corrispondenza al cantiere nelle seguenti giornate :

Direzione Bologna:

Nel pomeriggio di venerdì 21 e 28 aprile;Nella mattina di sabato 22 aprile

Direzione Milano:

Intera giornata di martedì 25 aprile;

Nel pomeriggio di lunedì 1 maggio;

Nella mattina di martedì 2 maggio

Per questo motivo, agli utenti in viaggio in queste giornate, si consiglia quando possibile di programmare gli spostamenti, cercando di evitare il transito durante le fasce orarie di punta e di tenersi costantemente informati sulle condizioni di viabilità prima e durante il viaggio.

In caso di un notevole incremento dei tempi di percorrenza, chi è diretto a Bologna potrà uscire alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la SS9 via Emilia, la SS12 Tangenziale di Modena e la SP 23 Vignolese, per poi rientrare sulla A1 a Modena sud; chi invece è diretto verso Milano, potrà uscire a Modena sud e rientrare a Modena nord, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine, chi proviene dalla A22 Autostrada del Brennero ed è diretto a Bologna, potrà uscire sulla A22 alla stazione di Campogalliano, percorrere la SS12 Tangenziale di Modena e la SP23 Vignolese ed entrare sulla A1 alla stazione di Modena sud.